«Мы с тобой влюбились друг в друга»: Маргарита Симоньян обратилась к Тиграну Кеосаяну на церемонии прощания

Маргарита Симоньян обратилась к покойному мужу Тиграну Кеосаяну на церемонии прощания с режиссером. Журналистка вспомнила, как началась их история любви, и посвятила супругу стихотворение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», — высказалась Маргарита Симоньян.

После этого главный редактор RT прочитала стихотворение, обращенное к ушедшему мужу.

28 сентября в Москве состоялась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном, на которой собрались его родные и близкие, а также многие знаменитости. Особенно тяжело пришлось вдове артиста Маргарите Симоньян — она плакала и еле держалась на ногах, а к траурному залу дошла, опираясь на двух мужчин и пряча лицо. Во время панихиды в Армянском храме журналистка рыдала и смотрела в потолок, а затем встала на колени у гроба супруга. Женщина была убита горем — она до последнего молилась и верила, что муж выкарабкается.

Напомним, Тиграна Кеосаяна не стало в ночь с 25 на 26 сентября, ему было 59 лет. Известно, что у актера уже давно наблюдались проблемы с сердцем — он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца декабря 2024 года режиссер находился в коме, из которой так и не вышел.

Ранее Маргарита Симоньян навестила места, дорогие ей и Тиграну Кеосаяну: «Наш любимый ресторан».