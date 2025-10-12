«Мы с Тигранчиком пели в караоке»: Евгений Маргулис раскрыл неожиданный факт о покойном Кеосаяне

Евгений Маргулис исполнил песню в память о Тигране Кеосаяне и раскрыл неожиданный факт о покойном. В эфире программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» артист признался, что они с режиссером любили вместе петь в караоке.

На НТВ состоялась премьера нового выпуска шоу Евгения Маргулиса, посвященного Тиграну Кеосаяну. Чтобы почтить память друга, певец исполнил композицию Луи Армстронга What A Wonderful World. По словам артиста, они вместе исполняли эту песню в караоке.

«Сейчас будет страшный эксперимент. Я буду петь. Обычно мы с Тигранчиком в караоке пели это произведение», — признался Евгений Маргулис.

Музыкант публично обратился к умершему Тиграну Кеосаяну и заявил, что он навсегда останется в сердцах родных и друзей. В эфире передачи также выступила дочь покойного режиссера Александра с композицией Стинга Until. После этого Маргарита Симоньян заявила, что это была «их песня».

«И когда мы только познакомились и, по-моему, буквально в первый или второй раз сели вместе в машину, он говорит: „Ты же понимаешь, что эта песня — про нас?“», — поделилась вдова Тиграна Кеосаяна.

Напомним, Тигран Кеосаян ушел из жизни в ночь с 25 на 26 сентября, ему было 59 лет. У актера давно наблюдались проблемы с сердцем — он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца декабря 2024 года режиссер находился в коме, из которой так и не вышел.

