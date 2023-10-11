«Хорошая женщина и подходит по характеру»: Губин назвал певицу, с которой могли бы сложиться отношения

Певец Андрей Губин назвал артистку Дженнифер Лопес той самой женщиной, с которой могли бы сложиться отношения. Он отметил, что исполнительница подходит по характеру и в целом «хорошая женщина».

Об этом Губин заявил Пятому каналу.

«Дженнифер Лопес мне бы подошла по характеру. Мне кажется, она хорошая женщина», - считает российский музыкант. Он отметил привлекательную внешность американской коллеги, хотя та «уже как бы старушка».

Губин признался, что с Лопес в том числе мог бы получиться неплохой творческий союз. Он готов писать для нее русские песни и композиции для западного рынка.

Также артист признался, что хотел бы общаться с певицами Надеждой Грановской и Анной Седоковой. Обе артистки выступали в составе группы «ВИА Гра».

При этом Губин раскритиковал любовь россиянок к косметологическим процедурам, в частности, к уколам ботокса. По мнению певца, «лица становятся одинаковые», а некоторые 20-летние девушки и вовсе превращаются в «силиконовые чудовища».

Ранее Губин признался, что был бы рад изменить личную жизнь и находится в активном поиске девушки. До сих пор у певца не складывались отношения.