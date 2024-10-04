«Мы с ней не подружимся»: Клава Кока разругалась с Аланой Мамаевой

Клава Кока поругалась на шоу «Звезды в джунглях» с Аланой Мамаевой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

В новом выпуске шоу «Звезды в джунглях» команда знаменитостей пополнится новым участником — Аланой Мамаевой. Однако визит звезды обернется конфликтом между ней и Клавой Кокой.

«Клава в агрессивной форме начала расспрашивать меня, кто я такая. Может, она просто не в настроении была или у нее такая форма общения, но мне показалось, что там была нотка агрессии», — рассказала Мамаева.

По словам Коки, она сразу поняла, что Мамаева не станет ее компаньоном на проекте.

«Мы с ней не подружимся. Я люблю людей, которые горят мечтой, горят целью и которые себя представляют больше, чем жена, дочь кого-то. Меня не интересуют пластические операции, не интересуют скандалы, поэтому как она мне не понравилась, так и я ей», — объяснила певица.

Клава Кока добавила, что теперь она будет в открытую голосовать против Аланы Мамаевой.

Ранее мы писали о том, что певица Клава Кока поддержала блогершу Лерчек после задержания на 48 часов.