«Мне бы хотелось, чтобы справедливость восторжествовала»: подруга Лерчек Клава Кока высказалась о ее задержании

Певица Клава Кока высказалась о задержании блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной – прим. «Страсти») на 48 часов. После участия в шоу «Звезды в джунглях» знаменитости подружились, поэтому исполнительница хита «Покинула чат» поддерживает приятельницу.

Клава заявила, что Лерчек прошла уже через большое количество подобных ситуаций. Блогерша была под домашним арестом из-за неуплаты налогов. И, по словам певицы, все эти проблемы сильно волнуют Чекалину, так как она все воспринимает близко к сердцу.

Утверждать, что Валерия и ее бывший муж не виноваты, Кока не стала. Она лишь понадеялась, что в итоге правоохранители докопаются до правды.

«Мне бы хотелось, чтобы как можно скорее справедливость восторжествовала, если, конечно же, не был нарушен закон. Чтобы как можно быстрее она оказалась со своей семьей», - цитирует слова артистки Super.

Напомним, что Валерию и Артема Чекалиных подозревают в переводе валюты с использованием подложных документов. Вместе с ними задержали еще и соучредителя компании по продаже косметики.

Ранее стало известно, что Лерчек устроила истерику, когда ей сообщили о задержании на 48 часов.