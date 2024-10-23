«Мы с мужем возобновили отношения»: Ирина Нельсон и Вячеслав Тюрин едва не развелись

Певица Ирина Нельсон рассказала, что пережила с мужем Вячеславом Тюриным критическую ситуацию. Из-за нее супруги едва не развелись.

Подробности узнал mk.ru.

«У нас была критическая ситуация, которая могла привести к разводу», - поделилась звезда группы Reflex.

По словам Нельсон, вместе с мужем они преодолели ситуацию. Оказалось, что обоим не хватало «общения по душам».

«Представляете, жили два человека вместе и не знали, о чем каждый из них мечтает. Когда мы с мужем уже возобновили отношения, узнали, что у нас, оказывается, были совершенно разные мечты», - призналась певица и добавила, что после кризиса отношения стали крепче.

Ранее суд развел певца Сергея Шнурова с Ольгой Абрамовой. Супруги не стали делить имущество и устанавливать порядок общения с детьми. По словам журналистки Ксении Собчак, Шнуров решил отметить развод небанально. Он записал коллаборацию с певицей Инстасамкой.