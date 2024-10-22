Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что певец Сергей Шнуров решил небанально отметить развод. Артист записал коллаборацию с исполнительницей Инстасамкой.

Об этом говорится в Telegram-канале СОБЧАК.

«Сергей Шнуров решил отметить развод небанально - записав коллаб с Инстасамкой. Скоро выпустит. Такие дела», - сообщила журналистка.

Интернет-пользователи писали в комментариях, что Шнуров и Инстасамка – «неожиданный дуэт». «Необычно, интересно, ждем», «Ну, вот, Сережа решил по привычке похулиганить. Скучали-скучали», - отмечали в Сети.

21 октября суд принял решение о разводе Шнурова и Ольги Абрамовой – четвертой жены певца. Иск рассматривался в мировом суде. Делить имущество и определять место жительство несовершеннолетних детей супруги не стали. Через месяц решение о разводе вступит в законную силу.