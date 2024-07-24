«Мы с Димой попадали в такую ситуацию»: Яна Рудковская поддержала Глюкозу после позора в Красноярске

Продюсер Яна Рудковская высказалась в поддержку певицы Глюкозы и заявила, что была в аналогичной ситуации со своим подопечным Димой Биланом. Она отметила, что у них «было много всего», но не стала вдаваться в подробности.

Рудковская посетила фестиваль Dream Fest в Баку. Журналисты интересовались ее мнением по поводу ситуации вокруг Глюкозы. Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Звездач».

«У Наташи умер очень близкий человек. Моя поддержка Наташе, потому что мы сами были с Димой в такой ситуации. У нас было много всего в жизни», - сказала продюсер.

Яна напомнила, что артисты – «тоже люди». И судить их нельзя.

Рудковская призналась: ее расстроили слова продюсера Максима Фадеева. В связи с этим она обратилась к нему.

«Максим, я вас очень люблю, очень уважаю как продюсера, как музыканта, как человека, но я считаю, что забирать у артиста музыку — это забирать его душу и сердце», - высказалась Рудковская.

Ранее Глюкоза оправдалась за выступление в Красноярске в неадекватном состоянии и объяснила, что принимала снотворное и антидепрессанты в связи со смертью бабушки и «предательством» продюсера. Вскоре певица улетела из России – она появилась в Баку, но скрывалась за кепкой и темными очками.