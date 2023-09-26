«Мы с Дашенькой отлично провели время»: 93-летний Иван Краско отметил день рождения с помощницей

Актер Иван Краско отпраздновал 93-летие за городом – в компании помощницы Дарьи и приятеля Александра Сылко. Празднование прошло спокойно.

Подробностями Краско поделился с Пятым каналом.

Краско был приглашен в Воейково.

«Мы с Дашенькой отлично провели там время», - сказал актер в эксклюзивном комментарии изданию.

Он добавил, что в театре много народу и присутствуют больные люди. В добавок ко всему, началась эпидемия гриппа, сказал Краско.

«Я очень рад, что это прошло так спокойно, в человеческой атмосфере», - признался актер и отметил, что суета для него сейчас «несподручна».

В августе сообщалось, что Краско после выписки из больницы живет с помощницей Дарьей Пашковой. Соответствующими подробностями поделился директор актера Вячеслав Смородинов.