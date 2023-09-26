«Мы с Дашенькой отлично провели время»: 93-летний Иван Краско отметил день рождения с помощницей
93-летний Иван Краско отметил день рождения с молодой помощницей за городом.
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Актер Иван Краско отпраздновал 93-летие за городом – в компании помощницы Дарьи и приятеля Александра Сылко. Празднование прошло спокойно.
Подробностями Краско поделился с Пятым каналом.
Краско был приглашен в Воейково.
«Мы с Дашенькой отлично провели там время», - сказал актер в эксклюзивном комментарии изданию.
Он добавил, что в театре много народу и присутствуют больные люди. В добавок ко всему, началась эпидемия гриппа, сказал Краско.
«Я очень рад, что это прошло так спокойно, в человеческой атмосфере», - признался актер и отметил, что суета для него сейчас «несподручна».
В августе сообщалось, что Краско после выписки из больницы живет с помощницей Дарьей Пашковой. Соответствующими подробностями поделился директор актера Вячеслав Смородинов.