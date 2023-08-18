«Благодаря ей цветет и пахнет»: 92-летний Иван Краско живет с 28-летней помощницей

92-летний актер Иван Краско после выписки из больницы живет вместе с 28-летней помощницей Дарьей Пашковой. Об этом рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

Подробности приводит Пятый канал.

«Благодаря ей цветет и пахнет. Она сейчас – его руки и глаза», - сообщил Смородинов и отметил, что Краско всю жизнь посвящал женщинам, в особенности молодым.

Директор артиста отметил единственное, что до сих пор беспокоит Краско. Речь идет о скачках давления.

Пашкова рассказала, что с актером все в порядке. Каких-либо подробностей помощница не привела.

О выписке актера из больницы стало известно в начале августа. Молодая помощница в числе первых встречала актера после лечения. СМИ писали об их «горячей» встрече и объятьях. Девушка отметила, как сильно оброс Краско. Он заявил в ответ: «Все без тебя!»