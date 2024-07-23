«Мы рядом»: Галустян публично обратился к Глюкозе после скандала в Красноярске

Российский актер Михаил Галустян публично поддержал певицу Глюкозу (настоящее имя Наталья Ионова) после ее скандального концерта в Красноярске. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

«Наташа, поправляйся, малыш. В жизни всякое бывает. Мы рядом. Мы вместе. Береги себя. Посылаю лучи добра», — поделился артист.

Напомним, 20 июля в Красноярске по случаю Дня металлурга состоялся концерт Глюкозы, во время которого певица не попадала в ноты, ходила кругами по сцене, чесалась и трогала себя за причинные места. Зрители предположили, что звезда находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Позднее Глюкоза объяснила неадекватное поведение во время шоу в Красноярске. Она уточнила, что последний месяц был сложным из-за смерти бабушки и «предательства» продюсера. Медики прописали исполнительнице снотворное и антидепрессанты, но она якобы не знала, какое действие они окажут, так как принимала впервые.