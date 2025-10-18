«Мы расстроились до слез»: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова высказались о разводе единственного сына

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова откровенно рассказали о разводе единственного сына. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артисты признались, что расставание Василия с супругой стало для них тяжелым ударом.

Как оказалось, 26-летний сын звездной пары уже успел жениться и развестись, а его брак не продлился и года. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова не скрывают: они были шокированы решением Василия расстаться с супругой Дарьей.

«Для нас это было шоком! Ну как-то он пришел вечером к нам домой. А я смотрю, что он какой-то грустный, недовольный, осунувшийся. Спросила тогда у него: „Вася, у тебя все нормально?“ А он мне в ответ: „Все плохо! Да с Дашей все плохо, ужасно, не сплю“. Он тогда нервный был ужасно, какой-то дерганый. Видимо, уже тогда все шло к разрыву…» — поделилась певица.

За девять месяцев брака Василия и Дарьи артисты привязались к девушке, и разрыв пары стал для них потрясением.

«Она для нас тоже ребенком была. Она хотела, чтобы мы его вернули. Да, было такое. А Вася сказал: „Я еще могу“. Однако ровно полтора дня они продержались, а потом все. Мы очень расстроились. До слез. Ее было жалко, она приходила к нам», — рассказала Наталья Сенчукова.

Что касается причины расставания, то Виктор Рыбин предположил: все дело – в несовпадении характеров: «Даша была достаточно властная такая. А Васек вроде и легкий, но не подарок. Сжимай не сжимай, а потом все равно что-то произойдет». Наталья Сенчукова же призналась, что уже замечала странности в отношениях сына и невестки ранее.

«Они были вместе девять лет. Вместе росли. Наверное, они просто повзрослели и поменялись. Это была какая-то детская влюбленность. Потом привыкли друг к другу», — отметила жена Виктора Рыбина.

