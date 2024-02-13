«Мы расстались с Русланом»: Виктория Боня осталась одна перед Днем влюбленных

Модель и телеведущая Виктория Боня сообщила в соцсетях о том, что рассталась с возлюбленным Русланом Гасановым. Она пообещала рассказать подробности, но не сейчас.

Знаменитость сделала признание перед Днем влюбленных, огорчив часть своей аудитории. Многие думали, что Виктория проведет романтический день с избранником, но, похоже, она осталась одна. В личном микроблоге она помечтала о том, как хотела бы получить огромный букет красных роз.

Детали и причины расставания пары остаются неизвестными для широкой публики. Отметим, что Виктория и Руслан находились в отношениях более года, при этом Гасанов ранее уже пережил неудачный брак. Виктория Боня также была в отношениях с богатым наследником из Монако Алексом Смерфитом, от которого у нее есть дочь.

Напомним, что Руслану 30 лет. Он занимается бизнесом и большую часть времени проводит в Дубае, не забывая о путешествиях по миру.

В прошлом Гасанов занимал должность генерального директора и был сооснователем компании по разработке программного обеспечения, которая просуществовала один год. В настоящее время он является владельцем лаунж-бара в Дубае.

Ранее мы писали о том, что певица Анна Калашникова раскритиковала пластику Виктории Бони. Девушка призналась, что ей хотелось плакать после того, как она увидела коллегу.