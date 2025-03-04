«Мы рассчитывали на пересчет»: Яна Рудковская разочарована приговором Блиновской

Яна Рудковская заявила о слишком суровом приговоре для Елены Блиновской. Об этом стало известно из соцсетей.

Продюсер Яна Рудковская высказалась о приговоре в пять лет, который накануне вынес суд для блогерши Елены Блиновской. По словам Рудковской, она рассчитывала на более мягкое решение суда.

«Это достаточно суровое наказание для матери 4 маленьких детей, которые неизвестно с кем останутся, пока отец находится на СВО. Сама блогер просила дать отсрочку для воспитания детей. Обвинение и вовсе запрашивало 6 лет. Честно, мы рассчитывали на пересчет и учет фактора несовершеннолетних детей. Очень жаль», — заявила она.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняли в неуплате налогов на сумму почти 1 млрд рублей, отмывании денег и неправомерном обороте средств.

Ранее мы писали о том, что Ева Меркачева рассказала о колонии, в которую отправят Елену Блиновскую.