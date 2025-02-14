«Мы работаем вместе»: Виталий Бородин с букетом приехал поздравить жену с Днем влюбленных

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин приехал на работу с цветами, чтобы поздравил жену с Днем влюбленных. Политик признался, что в поисках букета объехал пол-Москвы.

«Сегодня День влюбленных. На работу приехал с цветами. Весь день на работе не был. Супруга была», - рассказал Бородин в своем Telegram-канале.

Глава ФПБК призвал дарить девушкам и женам подарки, а также «минуточку любви, ласки».

«Я сегодня поехал за цветами. Пол-Москвы сегодня объехал, пробки сумасшедшие, но пришлось найти цветы, чтобы приехать на работу, поздравить свою любимую. Я, как говорится, в полях, она здесь в тылу. Поэтому у нас такой семейный союз, мы работаем вместе», - рассказал Бородин.

Супруга позировала на видео вместе с ним, держа букет белых цветов.

Ранее Бородин раскритиковал певца Диму Билана за исполнение песен артистки Аллы Пугачевой.