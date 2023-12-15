«Мы работаем»: Доминик Джокер рассказал, как отпразднует Новый год

Известный певец Доминик Джокер сообщил о планах на Новый год. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам музыканта, в новогоднюю ночь он будет выступать на концерте, после чего планирует присоединиться к семейному застолью. Артист подчеркнул, что в этом году к нему в гости на празднование Нового года должны приехать его теща и тесть. Он также выразил надежду на то, что мать супруги приготовит селедку под шубой.

Помимо этого, певец отметил, что новогодними традициями в его семье являются оливье и шампанское. При этом исполнитель уточнил, что предпочитает не употреблять алкоголь вместе с сожженной бумажкой с желанием, как это принято у многих россиян. Он добавил, что ему достаточно просто загадать желание.

Музыкант также не стал оставлять в тайне и свои планы на новогодние праздники.

«А не будет у меня новогодних каникул. Мы работаем, а 10 января улетим в Таиланд на целый месяц», - заявил Доминик Джокер.

Ранее мы писали, что певец Владимир Пресняков решил отпраздновать Новый год без супруги Натальи Подольской.