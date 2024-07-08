«Мы психанули»: Наташа Королева с сыном и его девушкой улетела в Гагру

Певица Наташа Королева с сыном Архипом и его девушкой Мелиссой отправилась в Гагру. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» сняла на видео, как отдыхает с ними в кафе.

«Летний вечер в Гаграх. Праздничный, между прочим, в кругу семьи. Сегодня прекрасный большой праздник. И мы психанули, мы в Гаграх. Сегодня у нас Мелисса в Гаграх с Якиным», - рассказала Королева и сняла сына с девушкой.

Позже певица показала, как с Мелиссой и Архипом идет к морю. Девушка была одета в белый топ и розовые шорты. Архип выбрал футболку, цветные шорты и черные кроссовки.

«Ну что, курортники, повернулись, помахали», - обратилась Королева к молодым людям.

«Красиво чешешь, Якин», - реагировала певица на действия сына.

Мелисса на своей странице показала видео перелета и несколько кадров у моря.

Ранее Королева ответила на обвинения в том, что ей неприятна девушка Архипа. Певица заявила: ей нравятся взаимоотношения сына с Мелиссой.