«Мы простые люди»: солисты группы Plazma о личной жизни и заработке на соцсетях

Солисты группы Plazma рассказали о личной жизни и отказе от рекламы в соцсетях. Максим Постельный и Роман Черницын дали интервью Леди Mail.

Поклонники и журналисты обратили внимание, что музыканты ведут соцсети, но на их страницах нет снимков из реальной жизни – возлюбленных, а также рекламы. Мужчины объяснили, почему приняли решение не транслировать личное публично.

«Мы считаем, личная жизнь любого человека — сугубо его дело. Кому-то нравится выставлять себя напоказ, нам — нет. Мы простые люди, живем обычной жизнью, как все», – признался Роман.

При этом в соцсетях звезд нет даже рекламы, с помощью которой сейчас многие артисты неплохо зарабатывают.

«Мы не блогеры, чтобы заниматься такими вещами. Это надо быть человеком совсем другой конфигурации, другого характера. Постоянно что-то придумывать, генерить, людей нанимать, чтобы они вокруг тебя с камерой бегали. Ну не наше это», – добавил Роман.

При этом у звезд были мысли заняться бизнесом, но совмещать все это тяжело, поэтому они пока отказались от этой идеи. Также они думали над продюсированием, но и это не воплотилось в жизнь из-за пандемии.

Недавно бывшая жена солиста коллектива Ирина Дубцова призналась, что готова стать бабушкой. Ее сын от Романа Черницына Артем встречается с дочерью известного клипмейкера Тоней Худяковой. Певец высказался о готовности к роли дедушки.

«Абсолютно солидарен с Ирой. Дети — это прекрасно», – заявил он.

Ранее актер Хабаров рассказал, почему встречается с женой в отеле.