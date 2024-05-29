«Мы простая семья из села»: Ида Галич показала сообщение от мамы мальчика, изнасилованного старшеклассниками в Туве

Актриса Ида Галич показала сообщение от матери мальчика, изнасилованного старшеклассниками в Туве. В нем женщина благодарила за помощь и огласку.

«Здравствуйте. Я попросила перевести для вас сообщение, извините, я не очень хорошо владею русским языком, мы простая семья из села. Ида, спасибо вам огромное за помощь и огласку, мы никогда этого не забудем», - говорилось в сообщении. Его приводит StarHit.

Женщина рассказала, что деньги на адвоката получилось собрать и призвала Галич не переживать за это. Семья больше полугода не приглашала детского психолога, хотя им советовали занятия со специалистом 2 раза в неделю. Однако семья живет за пределами Тувы и ездит на суды.

«Ида, спасибо вам за все… Пусть ваше добро вам вернется и все будет хорошо», - пишет мать мальчика.

Она планирует начать новую жизнь после приговора и надеется, что сын «все переживет и станет счастливым». Пока он редко улыбается, сильно переживает из-за судов, на которые родители ездят по 2 раза в неделю.

Напомним, после изнасилования мальчика было возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозреваются трое старшеклассников.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина затащил школьницу в машину и изнасиловал.