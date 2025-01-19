«Мы прошли этот эпизод»: Чулпан Хаматовой разрешили жить в Латвии без старших детей

Актриса Чулпан Хаматова в 2022 году уехала в Латвию и сделала ряд антироссийских заявлений, чтобы не потерять купленную там ранее недвижимость. Однако уже в следующем году столкнулась с проблемами из-за изменений миграционного законодательства в стране. Больше года актриса опасалась возможной депортации, однако в итоге получила желанный вид на жительство, но только на себя и младшую дочь.

Всего у 49-летней Хаматовой трое детей, старшей из которых 22 года, младшей — 15 лет. По ее словам, вид на жительство в Латвии старшим детям не дали. Однако Чулпан это обстоятельство не расстроило. Актриса с гордостью заявила в очередном интервью, что Латвия стала для нее домом несмотря на то, что не приняла ее детей.

«С ВНЖ все в порядке, мы прошли этот эпизод. Дети старшие не прошли, а я и младшая дочка прошли. У старшей студенческая виза, она учится в музыкальной академии, а средняя учится в Лондоне, поэтому у нее нет никакого ВНЖ, кроме студенческого английского», — разоткровенничалась Чулпан в интервью для YouTube-канала «И Грянул Грэм».

О том, что будет, когда студенческие визы старших детей закончатся, Чулпан, вероятно, не задумывается.

Напомним, в 2022 году Хаматова устроилась на работу в Новый Рижский театр, однако уже через год была уволена в связи с низким интересом со стороны зрителей и незнанием латышского языка.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что хотела бы «погулять по улицам» Москвы, но «не понимает действительность там и то, что произошло с людьми».