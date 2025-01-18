«Хотела бы погулять по улицам»: уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова высказалась о возвращении в Россию

Эмигрировавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова высказалась о возвращении в Россию. В интервью для YouTube-канала «И Грянул Грэм» артистка заявила, что хотела бы «погулять по улицам» Москвы, но «не понимает действительность там и то, что произошло с людьми».

В 2022 году Чулпан Хаматова уволилась из театра «Совеременник» в Москве, в котором прослужила 24 года, и уехала из России в Латвию вместе с детьми. Актриса стала работать в Новом Рижском театре, выпустила свой моноспектакль Post Scriptum, за который была удостоена главной латвийской театральной премии «Ночь лицедеев». Несмотря на достигнутый успех за пределами РФ, артистка все же задумывается о возвращении в страну.

«Я бы, конечно, хотела вернуться, погулять по улицам. Я не очень представляю, как, куда возвращаться. Вот погулять по тем местам, где я там ребенка в детский сад водила, вот тут школа, вот дорога от Театра Наций до дома и обратно. Так просто интересно посмотреть, а в прикладном смысле — я не очень понимаю. Я не понимаю ни действительности там, ни что произошло там с людьми», — призналась Чулпан Хаматова.

Не прошла актриса и мимо «Современника», которому отдала долгие годы работы. По мнению Чулпан Хаматовой, за последнее время театр кардинально изменился, и ей «слишком больно» туда возвращаться.

«Допустим, театр „Современник“ — это вообще уже другой театр. Я не очень понимаю, как туда войти даже, честно говоря, потому что слишком больно», — заявила артистка.

Напомним, недавно Чулпан Хаматова рассказала, что после увольнения из Нового Рижского театра и отмены спектаклей ей сообщили о невозможности продления вида на жительство в Латвии. При этом приобретенная актрисой недвижимость в стране также не стала основанием для выдачи документа.

Ранее сообщалось о том, что Чулпан Хаматова представила новый спектакль со своим участием после увольнения из Нового Рижского театра.