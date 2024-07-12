«Мы прошли через ад»: убитая горем Анна Заворотнюк открыла душу подписчикам

Полтора месяца назад умерла Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении пяти лет боролась с глиобластомой. И хоть близкие актрисы морально готовились к ее смерти, уход звезды «Моей прекрасной няни» все равно стал для них тяжелым ударом. Особенно тяжело переживает потерю дочь Анастасии Анна. Долгое время она не выходила на связь с подписчиками, но теперь она решила быть откровенной и поделилась своим горем.

Блогерша рассказала о том, как ей было тяжело справиться с потерей родительницы. Но Анна всеми силами старается не впадать в депрессию и продолжает жить дальше.

«Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради нее мы справимся», — пояснила дочь актрисы.

Заворотнюк-младшая пояснила, что ее не задевают публикации в желтой прессе: она старается «не пропускать через себя весь этот абсурд». В повседневной жизни Анна не сталкивается с негативом в своем окружении.

На данный момент девушка, которая живет на две страны, находится в России и ждет, когда приедет из Дубая ее муж. Пока Анна не строит планы на лето, главное для нее — воссоединиться с любимым.

Эти пять лет родственники не рассказывали ничего о ходе лечения Анастасии Заворотнюк. Они даже не показывали ее фото во время болезни. По словам фигуристки Татьяны Навки, актрису перевозили по городу в парандже, чтобы папарацци не могли сделать снимок.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала о последних годах жизни матери.