«Мы признаемся тебе в любви»: Джигурда записал эпатажное поздравление Пугачевой из бассейна

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. С юбилеем народную артистку поздравили ее друзья и коллеги. Но Никита Джигурда адресовал теплые слова певице с некоторым запозданием по техническим причинам.

Поздравление актер записал прямиком из бассейна — сейчас Джигурда отдыхает на острове Пхукет, в Таиланде. В видеоролике он со супругой, олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, произнес тост за Примадонну.

«Алла Борисовна наша, юная по космическим меркам актриса! Мы признаемся тебе в любви и поздравляем тебя с днюхой! Великая богиня Пугачева. Всю прошлую ночь мы пели твои песни до утра», — приводит его слова mk.ru.

Актер выразил сожаление, что Алла Пугачева не отмечает юбилей в России. Он выступил против того, чтобы Примадонну признавали иноагентом. По мнению Джигурды, Примадонна и все остальные перебежчики должны выбрать, за кого они. Силы России он назвал добром, а ее оппонентов — тьмой, «готовящей цифровой концлагерь для всех народов».

В качестве подарка имениннице он преподнес стихи, в которых говорится, что Примадонна «имеет право на каприз».

Ранее сайт «Страсти» писал о пути Аллы Пугачевой. Рассказываем о том, как закончилась карьера певицы в России и чем может грозить звезде ее потенциальный новый статус.