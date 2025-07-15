«Мы потеряли ребенка. Сказали, что у меня никогда не будет детей»: тяжелая женская доля Жанны Эппле

Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Жанна Эппле сыграла во многих фильмах и построила успешную карьеру. В сериале она предстала в образе самой влюбчивой героини. Но мало кто знает, что в реальности личная жизнь актрисы не сложилась, а однажды она даже пережила потерю ребенка. О том, как сложилась судьба артистки, пишет Экспресс газета.

Актриса снялась в более чем 80 картинах, но полюбилась зрителям по роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Жанна Эппле вспоминает об этой работе как о «постоянном плаче» — ее героиня часто плакала из-за мужчин. В действительности и саму артистку ждали разочарования в личной жизни.

Первый брак Жанны Эппле с балетмейстером Алексеем Бакаем омрачился трагедией — пара потеряла ребенка. Затем актрисе диагностировали бесплодие. В результате супруги расстались.

«К сожалению, мы потеряли ребенка, и это нас очень подкосило. Мне сказали, что у меня никогда не будет детей, а его в это время приглашают в Америку, танцевать в Гранд-опера. Я за ним не поехала», — делилась Жанна Эппле.

После расставания с супругом артистка встретила кинооператора Илью Фрэза, они прожила в фактическом браке 17 лет, воспитали двоих сыновей — Потап и Ефим. Младший сын пары родился недоношенным и был на грани между жизнью и смертью: «Два месяца Ефим был в реанимации. Я не знала, выживет он или нет». Жанна Эппле не скрывала, что они «жили, как в сумасшедшем доме», но «Бог уберег от смерти» ее мальчика.

По слухам, оператор также поднимал руку на актрису, а однажды сломал ей ключицу во время драки. Поговаривали, что в один момент Илья Фрэз выгнал жену с детьми из дома на мороз. Позднее Жанна Эппле признавалась: «Я 20 лет прожила в не очень большом счастье».

Но были в жизни знаменитости и другие несчастные влюбленности. На съемках сериала «Белые одежды» она влюбилась в Валерия Гаркалина, но они оба были несвободны. Вскоре после разрыва со вторым мужем Жанна Эппле стала встречаться с издателем Дмитрием. Ради артистки он оставил семью, но отношения пары все же распались. Еще одной громкой историей стал роман актрисы с женатым адвокатом Сергеем Жориным.

После череды неудач в личной жизни звезда «Бальзаковского возраста» не скрывает: сейчас она «живет без мужчин». Жанна Эппле признается: «Хочется уже не страстей, а доброго друга».

Ранее Жанна Эппле объяснила, почему живет вместе с сыном и его семьей: «У нас нет возможности».