«Кто вам сказал, что это конфликт?»: Ирина Роднина заявила, что никогда не ругалась с Татьяной Тарасовой

Ирина Роднина заявила, что никогда не ругалась с Татьяной Тарасовой. Об этом сообщает Sport24.

Фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос журналистов о скандалах с Татьяной Тарасовой. По ее словам, между бывшими спортсменками конфликтов никогда не было.

«Я вроде никого не обижала. И меня никто не обижал. Конфликт с Тарасовой? А кто вам сказал, что это конфликт? Конфликт и сложная ситуация — разные вещи. У нас конфликта нет, мы с Татьяной Анатольевной никогда не ругались», — ответила она.

При этом Роднина не намерена налаживать общение с Тарасовой.

«Если я не ругалась, то чего мне налаживать. Татьяна Анатольевна тоже не ругалась со мной. И что с того, что мы не общаемся? Разве вы со всеми общаетесь?» — спросила журналиста она.

Напомним, конфликт между Тарасовой и Родниной тянется с 2017 года — тогда депутат Госдумы раскритиковала комментаторскую деятельность Тарасовой, заявив, что та «все время вспоминает — кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому — плохо». В 2020 году Роднина упрекнула Тарасову в том, что она не позволила ей уйти к хореографу Елене Черкасской. Тарасова это отрицала. Тогда трёхкратная олимпийская чемпионка говорила, что у Тарасовой «давно что-то с мозгами слетело».

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