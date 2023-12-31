«Мы поссорились на съемках»: Жора Крыжовников о совместной работе с Сергеем Буруновым

Жора Крыжовников признался, что сначала он считал безумной идею поставить Сергея Бурунова на роль отца Вовы Адидаса из сериала «Слово пацана». Об этом режиссер рассказал поклонникам в своем микроблоге.

Крыжовников выложил свежий пост, посвященный актеру. Он вспомнил историю знакомства с Буруновым.

«Познакомились мы на «Большой разнице», где я служил режиссером, а Сергей блистал и был звездой. Потом мы поссорились на съемках пародии на Потапа и Настю и долго не общались, но, слава Богу, все забыли и начали сначала», – передает продюсер.

По словам Жоры Крыжовникова, Кирилл Суворов в проекте «Слово пацана» похож на его собственного отца. Поэтому у режиссера был особенный подход к подбору актера на эту роль.

«Идея пригласить Сергея сначала показалась мне безумной, но потом были пробы: Рузиль Минекаев, Ваня Янковский и Сережа сели, прочли сцену и случилась магия. Спасибо, артист!» – так Крыжовников обратился к Бурунову.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова пристыдила гостей «голой» вечеринки.