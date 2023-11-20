«Мы поругались»: Виктория Боня рассказала о проблемах в отношениях после участия в шоу

Телеведущая Виктория Боня рассказала в соцсетях о том, что поругалась со своим возлюбленным после выхода «Шоу Воли» со своим участием. Оказалось, что молодому человеку не понравились шутки ведущих в адрес его избранницы. Об этом пишет Газета.Ru.

Знаменитость согласилась участвовать в съемках программы после пластической операции. Она рассказывала о своих переживаниях и отношении к хейту со стороны пользователей Сети, а также звезд. Ведущие юмористического шоу не упустили возможность пошутить над гостьей. Оказалось, что это не понравилось ее молодому бойфренду.

«После просмотра «Шоу Воли» мы поругались с моим молодым человеком. Точнее он был зол на ведущих — Павла Волю и Илью Соболева. Так как мужчины отпускали очень унизительные шутки в моем присутствии. Это вызвало очень много эмоций у Руслана», — написала Боня в личном микроблоге.

Напомним, что пару месяцев назад стало известно о новом романе теледивы. Выяснилось, что она встречается с бизнесменом Русланом Гасановым, который официально женат. Звезда рассказывала, что он уже не живет с женой и собирается развестись, но процесс затянулся из-за супруги. Она якобы не хочет разводиться и всеми способами тянет время.

У самой Виктории за плечами долгие отношения с предпринимателем Алексом Смерфитом, от которого она родила дочь Анджелину. Сейчас наследнице звезды 11 лет.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня рассказала о последствиях пластической операции. В интервью Павлу Воле, модель заявила, что после хирургического вмешательства плачет по ночам в подушку.