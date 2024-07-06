«Мы поплакали, попричитали»: Эвелина Бледанс рассказала о воспитании особенного сына

Эвелина Бледанс рассказала о переживаниях после рождения особенного сына. Об этом сообщает портал «ДНИ.РУ».

Актриса Эвелина Бледанс снялась в картине «Сухари и Булочки» режиссера Антона Тюрикова. Фильм рассказывает об отношении к «солнечным» детям и их богатом внутреннем мире.

Бледанс уже 11 лет воспитывает сына Семена — мальчик родился с особенностями развития. По словам актрисы, врачи предупреждали ее перед родами о возможных проблемах с ребенком.

«Я решила не думать об этом — что будет, то и будет. В первую ночь после родов мы поплакали, попричитали, пытаясь понять, за что нам это, Но уже на утро все слезы были забыты — я просто начала действовать. Понимала, что сына, для начала, надо забрать из реанимации», — рассказала она.

Бледанс призналась, что первое время сильно уставала из-за лечения сына — она ездила по больницам, пытаясь подобрать нужных специалистов и препараты.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Эвелина Бледанс пока не планирует выходить замуж.