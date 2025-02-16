«Мы поняли, что можем жить друг без друга»: Антон Хабаров сделал заявление об отношениях с женой

Актер Антон Хабаров откровенно рассказал о непростых отношениях с женой после 20 лет брака. В интервью журналу «Караван историй» звезда сериала «И все-таки я люблю…» признался, что они с супругой прошли через серьезный кризис в браке.

Со стороны союз Антона Хабарова и его супруги Елены, которые в браке с 2004 года, кажется идеальным. Пара вместе появляется на публике и не была замечена в скандалах. Однако актер все же решил раскрыть детали личной жизни, о которых не распространялся. Звезда сериалов рассказал, что в 2024 году они с женой пережили кризис.

«Мы сейчас прошли очень тяжелый семейный кризис. Я специально об этом говорю, потому что иногда людям кажется, что бывают такие семьи, которые не входят в какие-то пиковые ситуации. Таких семей не бывает. Я тут Лене перед интервью говорю: „Слушай, давай скажу, потому что не хочется обманывать людей“», — поделился Антон Хабаров.

По мнению артиста, в отношениях невозможно избежать конфликтов и кризисов.

«Иногда люди думают, что у меня все идеально. Это далеко не так. И кризисы, и ссоры, и бытовые проблемы, и усталость друг от друга — у нас такие же ошибки, что у всех семей», — заявил актер.

Антон Хабаров рассказал, что они с супругой смогли преодолеть кризис благодаря принятию недостатков, как своих, так и партнера. При этом звезда сериала «Казанова» отметил, что они как взрослые люди могут обойтись друг без друга, но «не хотят».

«Мы поняли только одно: мы в принципе взрослые люди и уже можем жить друг без друга. Никто не пропадет. Но мы не хотим. Смешно, но мы не хотели расставаться вообще ни на минуту, пока проходили этот кризис. Наверное, это наша база в том, что мы все-все свободное время хотим быть вместе, даже в ссоре. Это тоже очень важно», — признался артист.

Ранее мы писали о том, что Антон Хабаров рассказал, почему встречается с женой в отеле.