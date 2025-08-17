«Мы подумали: „А почему бы и нет?“»: Юлия Снигирь высказалась о начале романа с женатым Евгением Цыгановым

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь раскрыла правду о начале отношений с женатым Евгением Цыгановым. В эфире подкаста «Разберемся» на YouTube актриса заверила: сначала они с коллегой просто дружили и не думали о чем-то большем.

Юлия Снигирь регулярно сталкивается с хейтом — ее обвиняют в том, что она разрушила семью Евгения Цыганова. Пара закрутила роман, когда актер еще жил в гражданском браке и воспитывал шестерых детей. Если раньше артистка не комментировала скандал, то в новом интервью впервые рассказала, как на самом деле начались ее отношения с занятым коллегой. По словам знаменитости, изначально их связывала исключительно дружба, причем «пацанская».

«Я не была женщиной в этой ситуации. У нас была общая компания, веселье. И так длилось долго», — заявила Юлия Снигирь.

В какой-то момент артисты стали проводить вместе слишком много времени, и их общий знакомый предложил им задуматься об отношениях.

«Ну мы и подумали: „А почему бы и нет?“», — отметила звезда «Мастера и Маргариты».

Актриса призналась, что не была высокого мнения о своей внешности, считая себя худой и бледной. Но ее возлюбленного все в ней устраивало.

«Мне всегда хотелось быть другой. Например, очень нравится Марго Робби — загорелая, крепкая, спортивная. А я бледная и неспортивная, и меня это раздражает», — поделилась артистка.

Однако ведущие подкаста не слишком оценили откровения Юлии Снигирь о том, как она увела чужого мужа из многодетной семьи. Они даже посчитали, что актриса зря коснулась этой не для всех приятной темы: «Юль, ты так хорошо молчала много лет».

Напомним, пара начала встречаться в 2014 году, когда Евгений Цыганов еще жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, которая ждала от него седьмого ребенка. Уже через год звезда «Мастера и Маргариты» оставил семью ради Юлии Снигирь, от которой у него родился восьмой ребенок. Артисты поженились в 2019 году. Сам актер уверял: он не бросал ни экс-возлюбленную, ни детей, и поддерживает связь с наследниками и всячески помогает им.

Ранее Юлия Снигирь заявила о несправедливой травле Евгения Цыганова после его ухода из семьи.