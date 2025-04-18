Юлия Снигирь заявила о несправедливой травле Цыганова после его ухода из семьи

Юлия Снигирь заявила о несправедливой травле Евгения Цыганова после его ухода из семьи. Актриса защитила супруга в соцсети.

В личном блоге Юлия порассуждала о хейте, с которым сталкиваются публичные люди. По словам актрисы, она не понаслышке знает о травле. Будучи школьницей, Снигирь с ней столкнулась. Вторая волна хейта началась после ее отношений с Евгением, который ушел из многодетной семьи.

«Возможно, это детская травма (до 9-го класса, пока я не перешла в другую школу, меня не любили и оказывали сильное психологическое давление). Возможно, я просто знаю, что такое травля, и это ошибочное общественное мнение. Например, нас с Женей долго травили, и его несправедливо обвиняли в том, что он бросил и не занимается детьми», — высказалась актриса.

Юлия признается, что тема травли для нее стала больной. Она призвала подписчиков быть добрее и с пониманием относиться друг к другу.

Даже после таких слов актриса столкнулась с критикой. Ей в очередной раз припомнили уход Евгения из семьи и правило бумеранга. По мнению подписчицы, Юлия тоже может оказаться брошенной.

«Речь не обо мне даже, а вам я тоже сочувствую. Здоровья вам и физического, и умственного», — ответила Юлия.

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