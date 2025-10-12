«Мы почти год не в объятиях друг друга»: Маргарита Симоньян расплакалась на концерте памяти Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян расплакалась во время исполнения песни в память о муже Тигране Кеосаяне. В эфире программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» журналистка вспомнила о начале отношений с режиссером и с горечью призналась: «Мы уже почти год не в объятиях друг друга».

На НТВ состоялась премьера нового выпуска шоу Евгения Маргулиса, посвященного Тиграну Кеосаяну. В эфире «Квартирника» выступила дочь сценариста Александра, которая исполнила композицию Стинга Until. Сидящая за столиком неподалеку Маргарита Симоньян не смогла сдержать эмоций и расплакалась, вспоминая о жизни с супругом. Вдова Тиграна Кеосаяна призналась, что это была «их песня», и она оказалась пророческой.

«Там есть слова такие, что однажды ты встречаешь постороннего человека, и вдруг все звуки в мире затихают, и тебе кажется, что ты знал этого человека всю свою жизнь, и имеет значение только это, пока вы в объятиях друг друга. И вы боитесь только той секунды, когда закончится этот миг, когда вы в объятиях друг друга. Эта песня оказалась пророческой. Мы уже почти год не в объятиях друг друга. И я реву белугой», — высказалась Маргарита Симоньян.

После этого дочь режиссера исполнила песню «Без тебя». Маргарита Симоньян вспомнила, каким открытым был ее муж, который очаровывал всех вокруг и любил петь в грузинском кабачке в Сочи: «Тиграша со всеми был знаком, все были в него влюблены».

Напомним, Тигран Кеосаян скончался в ночь с 25 на 26 сентября, ему было 59 лет. У актера давно наблюдались проблемы с сердцем — он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца декабря 2024 года режиссер находился в коме, из которой так и не вышел.

Ранее Маргарита Симоньян трогательно обратилась к мужу Тиграну Кеосаяну на девятый день после его смерти: «Я не могу без тебя жить. Мне без тебя каждый час — год».