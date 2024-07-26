«Мы отдельная каста»: Александр Головин отрекся от внебрачной дочери

Актер Александр Головин вышел в свет вместе с женой Александрой Поповой. В ответ на вопрос журналистов о дочери, звезда сериала «Кадетство» заявил, что у него нет детей.

В 2018 году он стал отцом девочки, которую родила гример Светлана Белогурова. Актер отказался признать малышку и перестал общаться с ее матерью, несмотря на то что родство подтвердил тест ДНК.

«У нас нет детей», — резко ответила Попова Telegram-каналу «Звездач».

Ее слова сразу же подхватил Головин и с возмущением повторил слова жены.

«От предыдущих отношений? Нет, мы отдельная… каста», — сказал Головин и поспешил покинуть мероприятие.

Ранее Александр Головин ответил на вопрос журналистов, почему редко появляется с женой, актрисой Александрой Поповой. Он заверил, что у них «до сих пор страсть, до сих пор любовь».