«Мы оказались в ловушке»: певица Татьяна Маркова пожаловалась, что не может выехать в Москву из области

Певица Татьяна Маркова два года назад переехала в коттеджный поселок в Подмосковье. Сейчас исполнительница хита «Платье белое» пожаловалась на невозможность выехать в Москву из-за ремонта железнодорожного переезда.

Как пояснила Маркова, дорожные работы продлятся около месяца, при этом альтернативной дороги, связывающей поселок с основным шоссе, нет.

«Людей просто поставили перед фактом: переезд закроют, при этом как выехать из поселка в Москву, никто не говорит. В нашем поселке 90 процентов жителей проживают на постоянной основе. Люди каждый день ездят в Москву на работу, возят детей в школы, детские сады. Получается, что мы на месяц будем заблокированы от жизни», - рассказала певица в беседе с mk.ru.

Она отметила, что в итоге несколько тысяч человек окажутся в ловушке, и даже пожарные или скорая не смогут приехать в случае необходимости.

«Я в полной растерянности. Уже стою на этой железной дороге, как Анна Каренина, и готова броситься под поезд, лишь бы переезд не заблокировали», - отметила Маркова, добавив, что вскоре у нее запланированы концерты, но она просто не сможет выехать из дома.

Ранее 70-летняя Татьяна Маркова рассказала о похудении на 17 килограммов. На протяжении долгих лет исполнительница хита «Платье белое» остается неизменно стройной. В интервью она призналась, что никогда не прибегала к радикальным методам и поддерживает форму благодаря правильному питанию.