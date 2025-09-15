«Мы очень напряжены»: почему команда Олега Газманова может устроить скандал на всю страну

Юрист народного артиста РФ Олега Газманова Роман Кузьмин заявил, что семья певца может устроить масштабный скандал на всю страну, если обвиняемого в мошенничестве основателя детского парка «Кидзания Москва» Геворка Саркисяна отпустят под домашний арест.

Несколько лет назад Геворк Саркисян занял у семьи Газманова значительную сумму денег, но долг так и не вернул. Поняв, что столкнулся с обманом, артист обратился в правоохранительные органы. СК возбудил уголовное дело, но обвинения бизнесмену предъявить было нельзя, поскольку на тот момент он последние время жил в США.

При этом Саркисян иногда приезжал в Россию тайком. В один из таких визитов его и задержали. Его допросили и отправили в СИЗО. Однако адвокаты мужчины смогли настоять на заключение подзащитного под домашний арест. Представители Газманова подали апелляцию.

«Мы очень напряжены. Мы опасаемся, что Саркисян действует в обход закона, пытается своими силами и средствами воздействовать на суд. Я говорю крайне вежливо, обтекаемо, но смысл понятен. Если Мосгорсуд снова выпустит его из следственного изолятора, скандал будет грандиозный на всю страну. Потому что это немыслимо! 24 сентября будет заседание в Мосгорсуде. Посмотрим, как оно завершится»? — уточнил Кузьмин в беседе с «Абзацем».

Ранее бренд-менеджер Олега Газманова подтвердил информацию о мошенничестве в отношении народного артиста.