«Мы очень любим Бориса»: Собчак выставила больного Корчевникова в конвульсиях

Журналистка Ксения Собчак выложила серию видеороликов с коллегой Борисом Корчевниковым. Там ведущий представлен в несимпатичном виде: в конвульсиях или с гримасой.

Собчак поглумилась над ним в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Вы, наверное, догадываетесь, что мы очень любим Бориса Корчевникова, человек он артистичный. У нас есть много любимых гифок с ним, которыми спешим поделиться и с вами», - написала она, призывая «копировать и распространять» ролики.

Корчевников является руководителем канала «Спас», он ведет программу «Жизнь и судьба». Из-за болезни он не раз оказывался в затруднительных ситуациях. Мы писали, что однажды поведение ведущего напугало зрителей. Он орал и буквально брызгал слюной на съемках.

Напомним, Корчевникову удалили опухоль мозга, операция дала осложнения. Опухоль была не злокачественной, но такая встречается крайне редко. Ведущий признавался, что, возможно, не стоило ее удалять. После операции у него стала прогрессировать глухота, это отразилось на речи.