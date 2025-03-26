Певец Шаляпин рассказал, что готов получить любую машину от избранницы в подарок

Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что от возлюбленной в подарок готов принять любой автомобиль. Его слова приводит Газета.Ru.

Артист рассказал, что в настоящее время даже самая простая машина имеет внушительную стоимость.

«Дареному коню зубы не смотрят. Сейчас даже самая простая машина дорогая. Поэтому буду рад тому, что подарят. Не откажусь ни от каких подарков. Сам езжу на скромной машине, но мне только по магазинам. Обычно предпочитаю такси или мне дают машину просто по съемкам», — поделился музыкант.

Кроме того, Шаляпин признался в любви к минивэнам, в которых, по его словам, есть возможность вытянуть ноги, несмотря на высокий рост. При этом финалист «Фабрики звезд-6» заверил, что готов передвигаться по Москве и на общественном транспорте.

«На каких машинах я езжу? На самых лучших. На „Майбахах“ люблю ездить, на „Мерседесах“. Очень нравятся „Гелендвагены“ всех последних моделей. В общем, я за комфорт. Но также мне и общественный транспорт в Москвенравится за скорость и отсутствие пробок», — заявил певец.

Незадолго до этого Прохор Шаляпин признался, что у него было тяжелое детство.