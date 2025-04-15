«Мы обычная семья, у нас и ругань, и поцелуйчики»: Лолита высказалась о конфликте с Филиппом Киркоровым

Лолита Милявская высказалась о недавнем конфликте с Филиппом Киркоровым. На светской премии в Московском международном Доме музыки певица заявила, что помирилась с артистом, и назвала его своей «семьей». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» и публикует соответствующие кадры.

По словам Лолиты, между ней и Филиппом Киркоровым, как и в любой семье, случаются «и ругань, и поцелуйчики». Артистка подтвердила, что их недавний конфликт исчерпан, и они снова наладили отношения.

«Мы обнялись и поцеловались. Зря многие говорят, что шоу-бизнес — это клубок… Ничего подобного! Я всем говорила, что у нас даже не бывает длительных конфликтов. Мы можем поругаться, мы обычная семья, в которой происходит и ругань, и поцелуйчики… То есть все как у обычных людей разных профессий! Поэтому я сегодня Филиппу поправила волосок, а он почистил мои плечи», — поделилась Лолита.

Напомним, в 2023 году артисты оказались в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала Филиппу Киркорову запретили концертную деятельность в России, а выступления Лолиты стали массово отменять по всей стране.

Ранее мы писали о том, что Лолита раскрыла причину ссоры с Филиппом Киркоровым: «У меня было к нему замечание».