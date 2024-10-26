«Мы обрыдались»: Агата Муцениеце поделилась кадрами с вернувшейся от Павла Прилучного дочерью

Недавно актриса Агата Муцениеце воссоединилась с дочерью, которая некоторое время жила с отцом. В личном блоге звезда сериала «Закрытая школа» поделилась кадрами с 8-летней Мией, показав, как они проводят время вместе.

Сначала Агата Муцениеце посмотрела с дочерью мультфильм «Дикий робот» про жизнь робота ROZZUM 7134 на необитаемом острове. Актриса призналась, что сюжет картины довел до слез и ее, и Мию.

«Посмотрели с Мией мультик! „Дикий робот“. Обрыдались! Жесткая рекомендация», — написала Агата Муцениеце в своем Telegram-канале.

Звезда «Закрытой школы» также опубликовала в соцсети видео, на котором девочка поет.

«Мия ждала маму с работы, чтобы спеть ей», — отметила актриса.

Агата Муцениеце поделилась и трогательным роликом с дочерью. На кадрах артистка обнимает и целует Мию, а та громко смеется. Кроме того, знаменитость показала поклонникам, какой завтрак приготовила для себя и дочери. Актриса пожарила макароны с яйцами и сосисками.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают судиться даже спустя четыре года после развода. Конфликт экс-супругов накалился после того, как актриса добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей, 11-летнего сына Тимофея и 8-летней дочери Мии. В ответ звезда сериала «Мажор» подал иск на определение места жительства детей. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону артистки, было решено, что теперь Тимофей будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, актер все еще не вернул ребенка бывшей жене.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце обратилась к вернувшейся от Павла Прилучного дочери.