«Мы носим разные цвета»: невестка Валерии ответила хейтерам, назвавшим ее «бежевой мамой»

Невестку певицы Валерии раскритиковали в Сети за то, что она покупает новорожденному ребенку одежду и игрушки исключительно пастельных оттенков. Хейтеры назвали Лиану Шульгину «бежевой мамой».

В личном блоге жена Арсения Шульгина опубликовала видеоролик, на кадрах которого показала, как звездное семейство отпраздновало месяц со дня рождения второго ребенка.

«Стараюсь запомнить каждую мелочь: как он морщит носик, как сладко засыпает у меня на руках, как внимательно изучает мое лицо. Мой маленький Мирон, спасибо тебе за то, что подарил мне возможность стать мамой второй раз», — написала Лиана.

Пользователи поздравили молодых родителей, но обратили внимание на то, что ребенок был одет в бежевый костюм, лежал на бежевой кровати, с бежевым мишкой и бежевым тортом. Комментаторы выразили негодование из-за следования Шульгиных очередному интернет-тренду.

Невестка Валерии поспешила оправдаться, пояснив, что в интерьере предпочитает пастельные цвета, но ребенка одевает в одежду разных оттенков.

«И да, для контента, для красивых, эстетичных фото — я бежевая мама и мне нравится! Мы носим разные цвета: одеваю Мирона в то, что нравится мне и подходит ему! Голубой костюмчик — сегодня. Зелененький — позавчера»,— заверила молодая мама.

Ранее невестка Валерии рассказала, что старшей дочери не было на выписке из роддома из-за болезни. Лиана Шульгина пожаловалась на здоровье 4-летней Селин – у девочки диагностировали стрептококк.