«Мы никогда не конкурировали»: Григорий Лепс раскрыл правду о конфликте со Стасом Михайловым

Певец Григорий Лепс отреагировал на слухи о его конкуренции с коллегой по сцене Стасом Михайловым. В новом выпуске шоу Comedy Club на ТНТ исполнитель хита «Самый лучший день» признался, что у них были разные взгляды на жизнь, однако конфликтов из-за этого не возникало.

«Все было хорошо. У Стаса были свои ценности, у меня свои цены. Мы никогда не конкурировали», — заявил Григорий Лепс, опровергнув слухи о соперничестве с коллегой.

Стас Михайлов также высказался о взаимоотношениях с Григорием Лепсом. Исполнитель хита «Все для тебя» признался, что считает артиста старшим братом, который умеет петь и правильно жить.

«У него жизненный путь и у меня очень непростой. Вот сейчас можно смеяться, но было, когда ни ему, ни мне не было что поесть даже. Сейчас это звучит дико. Он был первый, кто приехал в Москву, я пошел чуть позже за ним. И Гриша, я считаю, удивительный человек. Я его считаю старшим братом», — поделился Стас Михайлов.

Напомним, до этого на протяжении нескольких лет в СМИ появлялась информация о соперничестве Григория Лепса и Стаса Михайлова.

Ранее сообщалось о том, что Григорий Лепс собирается открыть караоке-бары в Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске до конца 2024 года.