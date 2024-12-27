«Мы ничего не делили»: кому досталось имущество кутюрье Вячеслава Зайцева

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев умер в апреле 2023 года. После себя народный художник России оставил внушительное наследство, которое досталось его родным. Домом моды великого кутюрье сейчас управляет его невестка, Екатерина Ромашкина.

Вячеслав Зайцев оставил после себя внушительное имущество: трехэтажный особняк в деревне Каблуково в Подмосковье, квартиру в Париже и «Дом моды Slava Zaitsev». Все перешло по наследству единственному сыну модельера Егору Зайцеву, однако он умер вслед за отцом.

В итоге все имущество перешло остальным наследникам — вдове Екатерине Ромашкиной и матери Зайцева-младшего Марине Владимировне.

Домом моды Зайцева сейчас управляет Екатерина Ромашкина — она исполняет обязанности директора компании. Творческие вопросы предприятия решаются с участием старшей дочери Егора Зайцева Маруси, которая разрабатывает дизайн одежды. Екатерине также бы хотелось, чтобы младшая дочь продолжила семейное дело, Настя как раз учится на конструктора швейных изделий.

«Дом принадлежит всем наследникам Егора. Завещания он не оставил. То есть его детям, маме и мне. Мы ничего не делили. Скандалов из-за наследства в нашей семье нет и, надеюсь, не будет. Дом моды продолжает работать, в нем проходят выставки, показы», — цитирует Екатерину Kp.ru.

Она пояснила, что Егор погасил большую часть долгов Дома моды, но у предприятия еще остаются проблемы, которые семья дружно решает по мере поступления. Компания по-прежнему будет работать в люксовом сегменте, пояснила невестка великого кутюрье.

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