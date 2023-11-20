Дизайнер Ольга Денисова рассказала, что ценил модельер Вячеслав Зайцев

Дизайнер Ольга Денисова рассказала сайту «Страсти», что ценил модельер Вячеслав Зайцев в своих учениках и что требовал от моделей.

Денисова была моделью у Зайцева – ходила в двух его коллекциях в Доме моды. На вопрос, что дизайнер уважал в манекенщицах, отвечает: «Вячеслав Михайлович ценил талант, красоту, а от модели он всегда требовал четкого и правильного выполнения работы, улыбки, артистичности».

Мама Ольги – Синотова Марина – тоже дизайнер, она работала и дружила со знаменитым кутюрье.

«Первый раза мама попала к Зайцеву на конкурс от Ярославля. Модельер оценил ее талант, потом они стали дружить, посещать друг друга каждый год», - поделилась Ольга.

По ее словам, Зайцев давал матери профессиональные советы.

«Когда мама создавала коллекцию, то отправляла ему эскизы, Зайцев что-то корректировал. Он был хорошим наставником, а мама стала для модельера другом. Зайцев был очень дружен с Ярославской областью, он курировал здесь конкурс, в котором мама тоже участвовала. В данном случае имел место симбиоз творческо-дружеских и рабочих отношений», - подытожила она.

Денисова рассказала, что ее мама выставляла в Доме моды Зайцева свои коллекции. Позже у нее был свой бизнес – ателье.

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