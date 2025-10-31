«Мы некоторое время были в ссоре»: журналисту Полупанову угрожали из-за критики Игоря Крутого

Музыкальный критик Владимир Полупанов рассказал об угрозах, которые поступали ему после публикации статей о композиторе Игоре Крутом.

«Мы некоторое время были в ссоре с Игорем Крутым. Мы с коллегами жестко прикладывали его в статьях, писали, что некоторые его песни якобы напоминают чужие песни. В конечном итоге мне начали приходить угрозы», - вспомнил Полупанов в беседе с Абзацем.

Журналист при этом подчеркнул, что с ним обещали сделать что-то ужасное, однако ссора продолжалась недолго и после примирения угрозы прекратились. Более того, Крутой даже пришел к нему на интервью. Полупанов выразил уверенность, что обиженной звезде надо дать площадку для высказывания.

Ранее Владимир Полупанов назвал песни Аллы Пугачевой, которые она исполняла в 1990-х годах, низкопробной похабщиной. По его словам, в творчестве артистки в те годы все же были и хорошие композиции, но культурный уровень ее музыки стал деградировать именно в тот период времени.