«Мы не знали, кого мы хороним»: Поргина отказалась от пластики лица из-за Гурченко

Актриса Людмила Поргина заявила, что отказалась от пластики лица после похорон Людмилы Гурченко. По словам женщины, звезду невозможно было узнать. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Многие актрисы и певицы прибегали к услугам пластических хирургов, чтобы стать еще красивее или сохранить молодость. Гурченко не стала исключением. Другая эффектная артистка – Людмила Поргина заявила, что отказалась от такой затеи. Эта мысль пришла ей в голову после похорон Людмилы Марковны.

«Когда мы хоронили Гурченко, мы не знали, кого мы хороним. Только по ее больным пальцам рук мы догадывались, что это именно она», – поделилась знаменитость.

Поргина уверена, что на лице человека должны быть своего рода отпечатки прожитой жизни. По ее словам, Гурченко была не похожа на себя.

«Она сделала столько пластических операций всяких, которые изменили ее внешность до неузнаваемости», — заявила актриса.

Людмила вспомнила, как однажды встретилась с женщиной из Углича, у которой была невероятная красота и любовь к жизни. В ее случае морщины только добавляли ей достоинства. Она прожила жизнь с любовью к Богу и людям. Вдова Караченцова подчеркнула, что ей было 90 лет, и даже ее муж тогда восхитился ее красотой.

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