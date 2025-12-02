«Мы не знаем, что будет»: невеста Григория Лепса отменила свадьбу с певцом

Студентка Аврора Киба в ближайшее время не выйдет замуж за певца Григория Лепса. Девушка рассказала, что свадьба отменяется. Подробности сообщает StarHit.

Уже полтора года исполнитель хита «Рюмка водки» называет Аврору невестой и интригует новостями о скором бракосочетании. Однако точной даты, когда это произойдет, Григорий назвать не мог. Он лишь делился, что торжество планируется летом. Впрочем, как оказалось, не 2026 года. Аврора дала понять, что тема свадьбы пока поставлена на «стоп».

«Пока свадьба не планируется. Пока не ждите, пока не ждите… Знаете как: не говорите гоп, пока не перепрыгните. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать», - рассказала Киба.

К слову, Лепс хотел устроить масштабное торжество, на которое копил деньги. В беседе с журналистами он заявлял, что в мечтах провел бы свадьбу прямо на Красной площади.

