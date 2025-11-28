Певец Григорий Лепс заявил, что не собирается останавливаться с отцовством
Певец Григорий Лепс заявил, что не собирается останавливаться с отцовством. Об этом пишет NEWS.ru.
Артист произнес: «Я не собираюсь останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст».
Также Лепс рассказал о редких встречах с детьми. Они учатся за границей, хотя старшие дочери уже вернулись.
«Довольно редко вижу, потому что они учатся и учатся не здесь, чему я был не рад. Старшие дочери уже здесь, они вернулись, наверное, услышали меня. Младшие еще пока учатся», - сообщил исполнитель.
Лепс признался, что говорит с детьми о родине и стране, хотя «это редко получается». Он уверен: «вбить» в голову детям свои мысли сложно.
«У каждого поколения свой моральный облик», - поделился Лепс и добавил, что старается на личном примере показывать, кто такой патриот.
