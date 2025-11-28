Певец Григорий Лепс заявил, что не собирается останавливаться с отцовством. Об этом пишет NEWS.ru.

Артист произнес: «Я не собираюсь останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст».

Также Лепс рассказал о редких встречах с детьми. Они учатся за границей, хотя старшие дочери уже вернулись.

«Довольно редко вижу, потому что они учатся и учатся не здесь, чему я был не рад. Старшие дочери уже здесь, они вернулись, наверное, услышали меня. Младшие еще пока учатся», - сообщил исполнитель.

Лепс признался, что говорит с детьми о родине и стране, хотя «это редко получается». Он уверен: «вбить» в голову детям свои мысли сложно.

«У каждого поколения свой моральный облик», - поделился Лепс и добавил, что старается на личном примере показывать, кто такой патриот.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал отменить Лепса в России.