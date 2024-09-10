«Адекватный ценник»: продюсер раскрыл гонорары Рыбина и Сенчуковой

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорары исполнителей Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Что касается Вити Рыбина и Натальи Сенчуковой — это замечательный тандем, прекрасная пара творческая, да и как супруги. Я их буквально не так давно видел на одном из концертов в Сочи. <…> Сейчас они гастролируют, бывают на мероприятиях, то есть у них, в принципе, все нормально. Да, у них был период проблем со здоровьем, но они этот период оба пережили, и самое главное, что у них все получилось», — отметил медиаменеджер.

Как признался Дворцов, ценник на концерты звездных супругов в настоящий момент «адекватный», вследствие чего организаторы активно приглашают их на различные мероприятия.

«Я могу сказать, что у них ценник адекватный — от 450 до 600 тысяч рублей за часовую программу. То есть ценник более-менее адекватный для организаторов. Соответственно, 45-минутное выступление стоит от 350 до 500 тысяч», — уточнил продюсер.

Ранее Сергей Дворцов усомнился в том, что комик Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) будет вести телешоу на Украине.