«Мы не вместе»: жена рэпера Natan назвала ложными слухи о воссоединении с ним

Журналистка Алена Блин (Жигалова) недавно рассказала, что изменивший жене рэпер Natan с Лерчек и Бьянкой на шоу «Звезды в джунглях» вернулся в семью. Супруга музыканта Анастасия вышла на связь и опровергла эту информацию.

Алена Блин обвинила артиста лейбла Black Star во лжи. Она отметила, что он вернулся в семью, хоть и не признается в этом.

Устав от разных слухов и сплетен, Анастасия вышла на связь, чтобы рассказать о ситуации в семье из первых уст.

«Мы не вместе. Мы не живем вместе, но мы вместе воспитываем детей. Вот вам информация из первых уст», — пояснила жена исполнителя хита «Дерзкая».

Напомним, что Natan попал в скандал из-за своих интрижек в проекте телеканала ТНТ. Женатый артист сначала целовался с блогершей Лерчек, а затем изменил ей с Бьянкой. После уединения с певицей рэпер осознал ошибку и оправдался перед Чекалиной.

Ранее Виктория Боня высказалась о скандале с изменами рэпера Natan жене на шоу «Звезды в джунглях». Модель поддержала артиста и заявила, что после расставания с супругой «ему плохо».