«Человек переживает, ему плохо»: Виктория Боня публично поддержала изменившего жене Natan

Телеведущая Виктория Боня высказалась о скандале с изменами рэпера Natan жене на шоу «Звезды в джунглях». Модель поддержала артиста и заявила, что после расставания с супругой «ему плохо». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач» и публикует кадры со знаменитостью.

25 ноября Виктория Боня появилась на премьере фильма «Звезды в Сибири», продюсером которого выступил актер Сергей Светлаков. В беседе с журналистами телеведущая прокомментировала связь женатого Natan с блогером Лерчек и певицей Бьянкой на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Модель не стала осуждать рэпера за его поступок и отметила, что в данной ситуации важнее «сделать выводы».

«Я уже давным-давно не тот человек, который судит кого-то. Если это произошло, то, я думаю, самое главное — сделать выводы и работу над ошибками, а говорить о том, как он поступил… Все мы можем в какой-то момент поступить неправильно, и кидать камнями — самое легкое», — заявила Виктория Боня.

По словам знаменитости, сейчас Natan находится в подавленном состоянии и «переживает» из-за случившегося. Виктория Боня подчеркнула, что в такой ситуации намного проще смеяться и «показывать пальцем» на человека, чем попытаться его поддержать.

«Я его приглашала на свой день рождения, он говорит: „Вик, я просто сейчас в ауте“. Человек переживает, ему плохо, хихикать и показывать пальцем может каждый, а вот поддержать — далеко не каждый», — высказалась телеведущая.

Ранее сообщалось о том, что Natan объяснился за поцелуи с Лерчек и Бьянкой на шоу «Звезды в джунглях».